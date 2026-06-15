Menés de 29, 16 puis 14 points selon les matches, les Knicks ont multiplié les remontées historiques pour décrocher leur premier titre depuis 1973.

Les New York Knicks n'ont pas simplement remporté les Finales NBA 2026 face aux San Antonio Spurs. Ils l'ont fait en multipliant les comebacks spectaculaires.

Selon le journaliste Rodger Sherman, New York a réalisé les première, quatrième et sixième plus grosses remontées de l'histoire des Finales NBA... au cours d'une seule et même série.

Un comeback historique à 29 points

L'image la plus marquante restera évidemment le Game 4.

Menés de 29 points face aux Spurs, les Knicks ont signé la plus grande remontée jamais réalisée en Finales NBA avant de s'imposer grâce à la claquette décisive d'OG Anunoby.

Quelques jours plus tard, ils ont encore effacé un déficit de 16 points dans le Game 5, une performance qui constitue désormais la quatrième plus grosse remontée de l'histoire des Finales.

Et dès le Game 1, New York avait déjà renversé une rencontre après avoir compté jusqu'à 14 points de retard.

Une statistique encore plus folle

La série cache une autre prouesse rarissime.

Les Knicks sont devenus la première équipe depuis 1971 à remporter le titre NBA après avoir été menée d'au moins 10 points dans chacun des matches des Finales.

Autrement dit, les hommes de Mike Brown ont joué toute la série en courant après le score à un moment ou à un autre.

Un sacre construit dans l'adversité

Cette capacité à revenir dans les matches est devenue la marque de fabrique de New York pendant ces Finales.

Alors que les Spurs semblaient souvent contrôler les débats pendant de longues séquences, les Knicks ont systématiquement trouvé les ressources pour revenir dans la rencontre.

Le résultat est historique : un premier titre NBA depuis 1973, trois des six plus gros comebacks jamais vus en Finales dans une seule série, et une place immédiate parmi les parcours les plus improbables de l'histoire de la ligue.

Plus de cinquante ans après le titre de Walt Frazier et compagnie, ces Knicks ont trouvé leur propre manière d'entrer dans la légende.

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