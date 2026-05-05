Les Knicks sortent une performance historique : +135 points en 3 matches !

New York écrase les Sixers de 39 points et enchaîne une série de victoires historiques… du jamais vu en playoffs NBA.

Les New York Knicks n’ont pas laissé planer le moindre suspense pour leur entrée en demi-finale de conférence Est. Face aux Philadelphia 76ers, la franchise new-yorkaise s’est imposée 137-98 au Madison Square Garden, dans un match plié avant même la mi-temps.

Portés par un Jalen Brunson incandescent, auteur de 27 points dès la première période et 35 au total, les Knicks ont rapidement pris le large, comptant jusqu’à 40 points d’avance dans une démonstration collective impressionnante. À la pause, l’écart était déjà de +23, laissant peu d’espoir à une équipe de Philadelphie visiblement émoussée après son Game 7 remporté face aux Celtics deux jours plus tôt.

Au-delà de la victoire, New York a surtout marqué l’histoire. Les Knicks deviennent la première équipe à enchaîner trois victoires en playoffs avec au moins 25 points d’écart. Une dynamique impressionnante qui s’inscrit dans une série de quatre succès consécutifs depuis leur retard 2-1 face aux Hawks, avec un différentiel cumulé de +135 points.

Cette montée en puissance s’appuie sur une cohésion collective évidente.

« C’est très plaisant quand tu as des principes de jeu des deux côtés du terrain et que les joueurs cherchent à les appliquer au plus haut niveau », a expliqué le coach Mike Brown. « Quand c’est le cas, peu importe le système ou qui initie l’action, les joueurs cherchent simplement à faire le bon choix. »

Les cadres new-yorkais ont répondu présent. Aux côtés de Brunson, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby et Mikal Bridges ont tous contribué à cette démonstration, confirmant l’alchimie construite au fil de la saison. Brunson lui-même insiste sur ce travail de fond.

« C’est pour ça qu’on joue toute une saison », a-t-il rappelé. « C’est dans les moments difficiles que tu construis quelque chose. Et même maintenant, il faut continuer à progresser et à s’améliorer. »

En face, Philadelphie n’a jamais trouvé le rythme. Joel Embiid a manqué 11 de ses 14 tirs, tandis que Tyrese Maxey n’a inscrit son premier panier qu’au deuxième quart-temps.

« Je ne suis même pas sûr d’avoir vraiment pris un tir dans le premier quart-temps », a reconnu ce dernier. « Je cherchais surtout à comprendre ce qui se passait. Mais je ne m’inquiète pas. »

Malgré l’ampleur de la victoire, Brunson refuse de s’enflammer.

« Je ne pense pas qu’on reverra cette équipe entre le Game 1 et le Game 2 », a-t-il prévenu à propos des Sixers. « Ils vont revenir prêts. »

Un message de prudence logique, alors que Philadelphie avait déjà été balayé lors du premier match face à Boston… avant de renverser la série. Mais en attendant, ce sont bien les Knicks qui frappent un énorme coup, aussi spectaculaire que historique.