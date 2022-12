Les Lakers à l’attaque pour Bogdanovic et… Evan Fournier ?

Les Lakers ont retrouvé le chemin de la victoire dimanche contre Detroit et ne sont toujours qu'à deux victoires de la zone de play-in. Puisqu'ils n'ont pas l'intention de tanker, les Californiens se savent obligés de passer à l'action avant la deadline de février pour renforcer leur équipe, clairement trop légère jusqu'ici. D'après Shams Charania de The Athletic, ça bouge de plus en plus autour de Rob Pelinka et de la franchise.

L'insider a annoncé les cibles les plus sérieuses des Angelenos à l'heure qu'il est. Les Lakers sont ainsi en discussion avec Detroit pour récupérer Bojan Bogdanovic, qui a comme par hasard brillé de mille feux dimanche lors de l'opposition entre les deux équipes avec un match à 38 points. Les négociations tourneraient, à l'heure actuelle, autour de l'envoi d'un 1er tour de Draft et de joueurs dispensables pour que l'opération soit viable sur le plan salarial.

Bogdanovic n'est pas le seul scoreur à intéresser Los Angeles. Toujours d'après Charania, Pelinka s'est renseigné auprès des New York Knicks sur leurs exigences concernant la doublette Evan Fournier-Cam Reddish. Le capitaine intérimaire de l'équipe de France lors du dernier EuroBasket n'a plus joué la moindre minute avec les Knicks depuis le 13 novembre et un match contre OKC. Il est clair que Tom Thibodeau ne compte absolument plus sur lui. Les Lakers aimeraient forcément faire une bonne affaire en tradant à moindre frais pour récupérer Fournier, qui tournait à 14 points et 39% à 3 points la saison dernière.

Pour l'heure, il n'est plus question de se séparer de Russell Westbrook, dont l'impact en tant que 6e homme est plutôt appréciable jusqu'ici. Evidemment, si une offre satisfaisante arrivait sur la table de Pelinka, l'ancien MVP ferait bien d'avoir ses valises de prêtes au cas où...

