Les Lakers déjà calmés pour leur cible idéale

A la recherche d'un bon défenseur capable d'avoir un impact à trois points, les Los Angeles Lakers ont du mal à trouver la perle rare.

Avant la deadline des trades le 5 février prochain, les Los Angeles Lakers risquent de passer à l'action. Pour se renforcer, les Angelenos ont d'ores et déjà identifié un besoin évident : un 3-and-D pour épauler Luka Doncic, LeBron James et Austin Reaves.

Mais bien évidemment, un tel joueur est rare sur le marché. Récemment, le nom d'Herb Jones a circulé. Mais les New Orleans Pelicans n'ont pas l'envie de négocier avec les Lakers. En réalité, la formation de Louisiane attend surtout un package XXL pour envisager un départ du joueur de 27 ans.

Considéré comme le candidat idéal, Jones n'est donc pas une cible atteignable pour les Lakers, qui disposent seulement d'un choix au premier tour à offrir, selon The Athletic. Cependant, Los Angeles étudie d'autres profils.

Potentiellement sur le départ des Sacramento Kings, Keon Ellis incarne une option. Agent libre l'été prochain, il pourrait représenter une solution. Mais au sein de la Ligue, le potentiel du joueur de 25 ans divise et rien ne dit que les Lakers vont réellement passer à l'offensive...

Les autres pistes mentionnées ? Andrew Wiggins (Miami Heat) ou encore Derrick Jones Jr (Los Angeles Clippers). À Rob Pelinka de trouver le bon deal...

De’Andre Hunter, une piste surveillée par les Lakers