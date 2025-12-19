Les Los Angeles Lakers continuent d’explorer le marché à la recherche d’un ailier polyvalent. De’Andre Hunter ferait partie des profils surveillés en vue d’un éventuel trade.

Les Los Angeles Lakers continuent d’explorer le marché à la recherche d’un ailier capable d’apporter un impact des deux côtés du terrain, et un nom commence à circuler avec insistance : De’Andre Hunter.

Selon Evan Sidery de Forbes, l’ailier des Cleveland Cavaliers est désormais un profil à surveiller dans l’optique d’un éventuel trade impliquant la franchise californienne.

Arrivé à Cleveland en cours de saison 2024-25 en provenance des Atlanta Hawks, Hunter réalise un exercice solide sur le plan individuel. En 24 matches disputés cette saison, il affiche des moyennes de 15,3 points, 4,3 rebonds et 2,2 passes, tout en conservant le profil d’ailier 3-and-D recherché par de nombreuses équipes contenders.

Cleveland en réflexion avant la deadline

La situation collective des Cavaliers pourrait jouer un rôle clé dans ce dossier. Après une saison 2024-25 conclue à 64 victoires et une première place à l’Est, Cleveland traverse actuellement une phase plus délicate, avec sept défaites sur les dix derniers matches et un bilan de 15-13.

Si cette dynamique négative se prolonge à l’approche de la trade deadline du 5 février, la franchise pourrait être amenée à ajuster son effectif. Dans ce contexte, Hunter, âgé de 28 ans, représente un joueur attractif sur le marché, susceptible d’intéresser plusieurs équipes en quête d’un ailier fiable et polyvalent.

Un besoin identifié côté Lakers

Du côté de Los Angeles, le besoin est clairement identifié. Les Lakers sont régulièrement associés à la recherche d’un ailier défensif capable d’écarter le jeu, afin de renforcer une identité défensive jugée insuffisante cette saison.

Récemment liés à plusieurs joueurs du New Orleans Pelicans, les Lakers se seraient toutefois heurtés à l’absence d’ouverture de la part de la franchise louisianaise. De’Andre Hunter pourrait ainsi apparaître comme une alternative crédible, à condition que Cleveland accepte d’entrer dans des discussions concrètes.

À ce stade, aucune négociation formelle n’a été rapportée, mais le nom de Hunter s’ajoute à la liste des profils suivis de près par les décideurs des Lakers à l’approche de la deadline.