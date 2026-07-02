Après empiler les recrues hier, les Lakers cibleraient désormais Jonathan Kuminga pour renforcer leur défense sur les ailes.

Les Los Angeles Lakers ne semblent pas avoir terminé leur recrutement. Après les arrivées de Walker Kessler, Collin Sexton, Quentin Grimes et Sandro Mamukelashvili, la franchise chercherait encore à renforcer son effectif sur les ailes.

Selon Dan Woike de The Athletic, Jonathan Kuminga fait l'objet d'un intérêt marqué de la part des dirigeants californiens.

Un profil qui plaît à Los Angeles

Toujours selon The Athletic, les Lakers souhaitent en effet recruter un jeune ailier capable d'améliorer leur défense extérieure.

Jonathan Kuminga, récemment devenu free agent après que les Atlanta Hawks ont refusé sa team option de 24,3 millions de dollars, serait l'un des profils les plus étudiés.

À seulement 23 ans, l'ancien joueur des Golden State Warriors reste considéré comme un talent au fort potentiel malgré une saison mouvementée, marquée par son transfert à Atlanta.

Un dossier déjà ancien

Les Lakers avaient déjà été associés à Kuminga avant son départ de Golden State. Son explosivité, sa polyvalence défensive et son potentiel de progression correspondent au profil recherché par la franchise pour compléter un effectif désormais construit autour de Luka Doncic et Austin Reaves.

Lors de la saison 2025-26, Kuminga a compilé 12,2 points, 5,6 rebonds et 2,3 passes de moyenne en 36 rencontres disputées entre Golden State et Atlanta.

Reste désormais à savoir si Los Angeles passera rapidement à l'offensive pour tenter de convaincre l'ailier de rejoindre la Californie.