À la recherche d'un intérieur pour accompagner Luka Doncic, les Lakers auraient coché le nom de Naz Reid. Charlotte ne compterait toutefois pas ouvrir la porte à un départ.

Les Los Angeles Lakers poursuivent leur recherche d'un intérieur capable d'épauler Luka Doncic.

Après avoir prolongé Austin Reaves, la franchise californienne multiplie les pistes pour renforcer son secteur intérieur. Selon Brett Siegel de ClutchPoints, une nouvelle cible se dégage : Naz Reid, récemment transféré aux Charlotte Hornets dans l'échange ayant envoyé LaMelo Ball vers le Minnesota.

« Naz Reid est un intérieur pour lequel les Lakers ont un fort intérêt », affirme ainsi Siegel.

Charlotte ne veut pas le laisser partir

Le problème pour les Lakers est que les Hornets ne semblent pas ouverts à un départ de leur nouvelle recrue.

Toujours selon Siegel, Charlotte n'a fait savoir à aucune équipe que Reid était disponible. Au contraire, la franchise miserait sur lui pour prendre une dimension supplémentaire dans un rôle plus important après son arrivée.

En revanche, le journaliste précise que les Hornets seraient beaucoup plus enclins à écouter les offres concernant Miles Bridges, qui pourrait être le prochain joueur majeur à quitter la franchise.

Peu d'options à l'intérieur

Les solutions restent limitées pour les Lakers sur le marché des pivots et des intérieurs.

Mitchell Robinson et Robert Williams figureraient parmi les principales pistes en cas de signature sur le marché des agents libres. En cas de transfert, Jarrett Allen et Daniel Gafford resteraient les options les plus crédibles pour renforcer immédiatement la raquette des Lakers.

Naz Reid s'ajoute désormais à cette liste, même si Charlotte ne semble pas disposé à faciliter les choses.