Les Lakers près à trader pour mieux entourer Doncic et LeBron

Les Lakers changent leur fusil d'épaule. Rob Pelinka s'est montré très volontaire et motivé à faire bouger son roster si de belles opportunités venaient à se présenter.

Les Los Angeles Lakers changent de braquet. D’après ESPN, la franchise est désormais ouverte à trader pour un joueur sous contrat au-delà de 2026, une inflexion stratégique rendue possible par l’extension de Luka Doncic et pensée pour maximiser la fenêtre avec LeBron… mais aussi "au-delà".

“Avoir Luka, peut-être le meilleur joueur de la planète, et LeBron, toujours dans la discussion, nous permet de penser à des options à court terme,” explique Rob Pelinka, qui ajoute : “S’il existe des moyens intelligents d’alimenter nos aspirations au titre pour l’an prochain, on fera ce qu'il faut.”

Concrètement, L.A. dispose de plusieurs contrats expirants qu'ils peuvent utiliser : Rui Hachimura (18,3 M$), Gabe Vincent (11,5 M$), Maxi Kleber (11 M$). Ils peuvent inclure un 1er tour 2031 ou 2032 dans un deal. Avec Doncic signé sur le long terme, l’idée n’est plus de protéger la flexibilité à tout prix, mais de verrouiller du talent qui restera en place après 2026.

Ce virage s’inscrit dans un contexte où les Lakers ont déjà remanié l’effectif : Deandre Ayton a été recruté, tout comme Jake LaRavia et Marcus Smart, après la saison dernière terminée par une élimination au 1er tour contre Minnesota. Le message est clair : on ne patiente pas jusqu’à “l’après-LeBron”, on consolide le présent et le futur de Luka.

Au-delà de la posture, Pelinka a détaillé la méthode : soutien public à l'été chargé de Luka, staff envoyé en Europe, intégration des routines du Slovène dans les process des Lakers, et feu vert à des mouvements plus engageants si l’opportunité se présente. Le front office assume le pari du long terme : “On fera tout pour offrir à cette franchise son 18e titre.”

En filigrane, l’ouverture aux contrats qui courent au-delà de 2026 indique que L.A. veut stabiliser un noyau autour de Doncic, tout en gardant des options pour une grosse cible si elle se libère. Les prochains mois diront si les expirings des Lakers et un futur 1er tour suffiront à accrocher un gros poisson.

