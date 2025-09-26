Les Lakers règlent deux dossiers chauds sur LeBron et Redick

JJ Redick est officiellement prolongé. Il incarne la continuité à L.A. Pour LeBron, Pelinka lui “laisse la main” et rêve d’une fin de carrière à la maison sans précipiter sa décision.

À la veille de la reprise, Los Angeles clarifie deux dossiers majeurs : JJ Redick a bien été prolongé, tandis que le camp californien “fera tout” pour que LeBron James termine sa carrière en or et pourpre… si tel est son choix.

Redick prolongé, cap fixé

Rob Pelinka l’a confirmé lors d’un point presse au centre d’entraînement : JJ Redick a bien reçu une extension cet été, après sa première saison à la tête de l’équipe (50–32, 3e à l’Ouest, élimination au 1er tour contre Minnesota). Le GM insiste sur la continuité et l’optimisme autour d’un coach qui a désormais du temps devant lui pour imprimer sa patte.

Interrogé sur le timing alors que Redick avait encore des années de contrat, Pelinka parle de « confiance et conviction ». « On pense que c’est un coach spécial avec une voix spéciale, qui nous aide à définir la culture d’excellence des Lakers. On voulait envoyer un signal clair : c’est notre pari, c’est là-dessus qu’on s’appuie et que les joueurs vont s’aligner. » L’idée, insiste-t-il, est d’offrir un cadre de planification à long terme pour bâtir sereinement.

LeBron, c'est lui qui choisit

Sur LeBron James, Pelinka a tenu une ligne simple : les Lakers veulent qu’il prenne sa décision, à son rythme. L’organisation “adorerait” le voir finir sa carrière à Los Angeles, mais ne mettra pas la pression sur un joueur qui entre dans la dernière année de son contrat. LeBron lui-même a rappelé récemment que “la retraite arrive”, sans calendrier précis. Le message : respect du timing et de la parole du quadruple MVP.

Pelinka prône donc le respect absolu et la patience, sans pression : « Le premier principe, c’est de le laisser choisir son histoire avec sa famille : combien d’années il veut encore jouer. Il a gagné ce droit et c’est à lui d’en parler. » Les Lakers ont volontairement cet été assemblé des pièces pour que Luca et LeBron disposent d’un entourage taillé pour être très compétitif.

L'avenir des Lakers, c'est maintenant

Entre la stabilité sur le banc et l’incertitude maîtrisée autour de James, L.A. choisit un équilibre : donner un cadre à Redick, tout en gardant une flexibilité maximale pour gérer la suite avec LeBron. La prolongation parachève la transition sur le plan technique, alors que l’axe Pelinka–Redick affiche une vision commune pour accélérer le jeu et mieux répartir les responsabilités offensives. Le reste dépendra en partie du choix de James, dont l’aura influence encore la construction de l’effectif et la stratégie à court terme.

Avec ce double signal, les Lakers cadrent leur saison : un coach sécurisé, une vision pour la superstar, et une communication qui vise l’apaisement autour d’un dossier sensible depuis des mois. En substance : Redick s’inscrit dans la durée ; LeBron décidera, et la franchise se dit prête à l’accompagner dans toutes les configurations possibles.

