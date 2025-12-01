Le duo Luka Doncic - Austin Reaves écrase la NBA : plus de 63 points par match à eux deux, soit dix de plus que n’importe quel autre tandem de la ligue.

Les Los Angeles Lakers ont signé leur septième victoire de suite en dominant les New Orleans Pelicans, mais l’info marquante est ailleurs : aucun duo en NBA ne produit autant que Luka Doncic et Austin Reaves depuis le début de la saison.

Les chiffres sont incroyables: 63.6 points combinés par match. Personne ne s’en approche. Derrière eux, Nikola Jokic et Jamal Murray plafonnent à 53.1 unités.

Encore un show à deux têtes

Face aux Pelicans, les deux arrières ont encore assuré le spectacle. Doncic a cumulé 34 points, 12 rebonds, 7 passes. Pour Reaves: 33 points, 8 passes, 5 rebonds

À la fin du match, Reaves a même plaisanté après avoir manqué un lancer franc qui l’aurait fait dépasser son coéquipier :

« Je ne voulais pas décourager Luka en le dépassant deux fois de suite », a-t-il souri devant la presse.

Pourquoi ça fonctionne aussi bien

Austin Reaves l’explique très simplement. Tout commence par la gravité offensive de Luka Doncic.

« Il attire tellement d’attention que je peux jouer avec l’avantage derrière ça », a-t-il expliqué.

« Avec sa gravité, c’est impossible de le défendre à cause de sa capacité à passer la balle, son altruisme et sa capacité à mettre ses tirs. Dès que tu blitzes sur lui en défense, ça crée un décalage. »

Reaves pense même que l’attaque peut monter encore d’un cran:

« On a eu beaucoup de bons tirs qu’on n’a pas mis et on a quand même marqué 130. Cette attaque peut aller encore plus haut. »

Une dynamique qui change tout

Avec un Luka Doncic en mode MVP et un Austin Reaves au sommet de son efficacité, les Lakers ont non seulement retrouvé un élan, mais possèdent peut-être le backcourt le plus ingérable de la NBA actuelle.

Quand les deux fonctionnent à ce niveau, Los Angeles ressemble clairement à une équipe taillée pour jouer très haut à l’Ouest.

Luka Doncic - Austin Reaves, un duo rare dans l’histoire récente des Lakers