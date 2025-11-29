Luka Doncic – Austin Reaves, un duo dans l’histoire récente des Lakers

Le duo Luka Doncic - Austin Reaves continue d'affoler les compteurs sous les couleurs des Los Angeles Lakers.

Tout va bien pour les Los Angeles Lakers ! Avec 73 points au total pour le duo Luka Doncic - Austin Reaves, les Californiens ont logiquement dominé les Dallas Mavericks (129-119) cette nuit. La 6ème victoire consécutive pour les Angelenos, désormais à la 2ème place de la Conférence Ouest (14-4).

Sur cette rencontre, Doncic et Reaves ont fait vivre un enfer aux Texans. Le Slovène a compilé 35 points et 11 passes décisives. Et de son côté, l'Américain a inscrit 38 points. Depuis 2000 aux Lakers, il s'agit seulement du 4ème duo à marquer au moins 35 points chacun sur le même match.

Les autres ? Kobe Bryant-Shaquille O'Neal (5x), Anthony Davis-LeBron James (2x), Davis-Rui Hachimura (1x). Avec la dynamique actuelle en Californie, on peut penser que l'association Doncic - Reaves va vite grimper dans cette hiérarchie...

"J'ai finalement mis mes tirs à trois points, donc c'était bien. Honnêtement, Luka attire tellement l'attention. Bron, c'est bien évidemment Bron, ils attirent aussi une grande attention. Donc moi, je cours un peu partout sur le terrain, je trouve des espaces libres et je tire. En espérant que ce soient de bons tirs.

Et c'est à peu près tout ce que je fais", a résumé Austin Reaves.

Pour les Lakers, la formule fonctionne parfaitement. Depuis son retour, James a accepté un rôle de facilitateur. Et avec trois créateurs offensifs de très haut niveau, Los Angeles parvient à s'adapter pour trouver des solutions sur le plan offensif.

Le tandem Luka Doncic - Austin Reaves risque de faire de gros dégâts cette saison.

Austin Reaves (38 PTS) and Luka Dončić (35 PTS) become the fourth pair of Lakers teammates since 2000 to tally 35+ PTS each in the same game! Joining... Kobe Bryant & Shaquille O'Neal (5x)

Anthony Davis & LeBron James (2x)

Anthony Davis & Rui Hachimura (1x) https://t.co/SunCn28kUL pic.twitter.com/lAgvJYkkRV — NBA.com/Stats (@nbastats) November 29, 2025

LeBron et Doncic simplifient le jeu des Lakers selon Austin Reaves