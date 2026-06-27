Les Lakers ne sont plus seuls sur le dossier Mitchell Robinson. Les Nets seraient eux aussi prêts à tenter leur chance pour attirer le pivot des Knicks.

Le marché de Mitchell Robinson s'annonce animé.

Selon The Stein Line, les Brooklyn Nets se sont ajoutés aux Los Angeles Lakers parmi les principaux prétendants au pivot des New York Knicks à l'approche de l'ouverture de la free agency.

« Les Nets ont rejoint les Lakers sur la liste des équipes attendues sur Mitchell Robinson lorsque le marché ouvrira », indique le média.

Les Knicks auront du mal à le conserver

Selon Stefan Bondy du New York Post, le propriétaire des Knicks, James Dolan, ne souhaiterait pas voir la franchise dépasser le second apron salarial.

Dans ces conditions, New York devrait être contraint de laisser partir Robinson, agent libre non protégé (unrestricted free agent) après l'expiration de son contrat.

Le pivot de 27 ans sort d'une saison à 5,7 points et 8,8 rebonds de moyenne en 60 rencontres, avec un rôle important dans la rotation intérieure derrière Karl-Anthony Towns.

Un dossier important pour les Lakers

À Los Angeles, le recrutement d'un pivot reste l'une des principales priorités de l'intersaison afin d'entourer au mieux Luka Doncic.

Mitchell Robinson figure parmi les profils ciblés, tout comme Robert Williams III en cas de signature sur le marché des agents libres.

Les pistes menant à Jarrett Allen ou Daniel Gafford via un transfert restent également évoquées, mais l'arrivée des Nets pourrait compliquer un peu plus le dossier Robinson.