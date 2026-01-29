Les Lakers pourraient conditionner un retour de LeBron James à une baisse de salaire significative la saison prochaine, selon ESPN.

L’avenir de LeBron James chez les Los Angeles Lakers continue d’alimenter les spéculations, et un nouvel élément pourrait peser lourd dans la balance.

Selon Brian Windhorst, la franchise californienne devrait demander à LeBron James de consentir à une réduction salariale significative s’il souhaite revenir la saison prochaine. Le journaliste d’ESPN a évoqué cette possibilité lors de l’émission Get Up, soulignant que la question financière fera partie intégrante des discussions autour d’un éventuel retour.

« Les Lakers vont presque certainement lui demander de prendre une baisse de salaire, potentiellement importante », a expliqué Windhorst à l’antenne.

À 41 ans, LeBron James approche d’un tournant majeur. Plusieurs signaux laissent penser que la saison actuelle pourrait être sa dernière à Los Angeles, voire la dernière de sa carrière. Ces dernières semaines, des rumeurs évoquent également un possible retour aux Cleveland Cavaliers pour conclure son parcours là où tout a commencé.

Sur le plan sportif, James reste pourtant performant. Evidemment ses stats ne sont plus celles de LeBron Prime. Mais, en 29 matchs cette saison, il tourne à 22 points, 6,7 passes et 5,9 rebonds de moyenne en un peu plus de 33 minutes par rencontre. Les Lakers, eux, occupent actuellement la cinquième place de la Conférence Ouest avec un bilan de 28 victoires pour 18 défaites.

Reste à savoir si LeBron James serait prêt à accepter un tel sacrifice financier pour poursuivre l’aventure à Los Angeles, ou si cette demande accélérera une décision déjà lourde de conséquences pour la franchise comme pour la NBA.

LeBron James atteint un record NBA qui semble déjà inaccessible