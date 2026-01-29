LeBron James atteint un record NBA qui semble déjà inaccessible

À Cleveland, LeBron James a franchi un cap inédit en NBA avec 60 000 minutes jouées en carrière, un record qui illustre une longévité hors norme.

LeBron James continue de redéfinir les limites de la longévité en NBA.

Cette nuit, lors de la lourde défaite des Los Angeles Lakers sur le parquet des Cleveland Cavaliers (129-99), le King a atteint un cap absolument inédit dans l’histoire de la ligue.

En disputant sa 24e minute de jeu face à son ancienne équipe, LeBron James est devenu le premier joueur NBA à franchir la barre des 60 000 minutes jouées en carrière. Un total vertigineux qui illustre mieux que n’importe quelle statistique la longévité hors norme de la superstar des Lakers.

Le deuxième joueur de l’histoire au classement, Kareem Abdul-Jabbar, avait terminé sa carrière avec 57 446 minutes, soit plus de 2 500 minutes de moins. Un écart considérable qui rend ce nouveau record de LeBron quasiment inaccessible, tant la NBA moderne gère désormais les temps de jeu et les carrières sur le long terme.

Sur le plan statistique, James a terminé la rencontre avec 11 points, cinq passes décisives et trois rebonds en 27 minutes. Mais l’essentiel était ailleurs. Ce retour à Cleveland avait une dimension émotionnelle forte, LeBron ayant été visiblement touché par l’hommage vidéo diffusé par la franchise qu’il a menée au titre en 2016.

À bientôt 42 ans et dans ce qui pourrait être sa 23e saison NBA, LeBron James continue d’empiler des records qui semblent appartenir à une autre époque. Et celui-ci, plus que beaucoup d’autres, pourrait bien ne jamais être battu.