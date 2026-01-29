LeBron James ému aux larmes… pour son dernier match à Cleveland ?

L’hommage des Cavaliers à LeBron James a particulièrement touché le King, qui avait les yeux humide la nuit dernière.

Personne ne sait exactement ce que LeBron James va faire à l’issue de la saison, sauf lui-même et sans doute son cercle le plus proche. La retraite, il l’évoque fréquemment mais sans pour autant annoncer quoi que ce soit d’officiel. Il y a juste des signes, par-ci, par-là. Comme la nuit dernière lors du déplacement des Lakers sur le parquet des Cavaliers. La franchise de l’Ohio rend hommage à sa plus grande légende à chaque fois qu’il revient y jouer un match. Le King a donc l’habitude. Sauf que, cette fois-ci, il n’a pas pu contenir ses émotions.

An emotional LeBron soaks in the Cleveland tribute 🥹 pic.twitter.com/SrcXsUIEfl — NBA (@NBA) January 29, 2026

Des images de ses 25 points consécutifs, inscrits un soir de playoffs 2007 contre les Pistons, ont été projetés sur l’écran géant de la salle lors d’un temp mort dans le premier quart-temps. Les caméras braquées sur lui (et il en joue sans doute), LeBron James s’est caché la tête dans son maillot avant finalement d’essuyer ses yeux humides avec une serviette.

Un moment d’émotion qui peut renforcer la thèse d’une fin de carrière imminente de James. Le joueur de 41 ans a aussi rappelé après le match que sa mère, présente dans les tribunes, a pu voir de près son fils et son petit-fils, Bronny James, auteur de 8 points dans le garbage time. Forcément un moment très particulier pour la famille.

Originaire de Cleveland et drafté par les Cavaliers en première position en 2003, LBJ a joué 11 saisons dans l’Ohio, sur deux passages différents. Il a aussi mené l’organisation au seul titre NBA de son Histoire en 2016 en devenant la première équipe à remonter un handicap de 1-3 en finales.

Dave McMenamin, journaliste ESPN, expliquait récemment que, selon lui, LeBron James n’aura pas de tournée d’adieu avant de partir à la retraite.

