D’après ESPN, les Mavericks ont discuté en interne de l’option Jonathan Kuminga, alors que l’ailier est en délicatesse à Golden State.

L’avenir de Jonathan Kuminga continue d’agiter les coulisses de la NBA. Selon Tim MacMahon, les Dallas Mavericks ont tenu une réunion interne la semaine dernière afin d’évaluer la pertinence d’un éventuel mouvement autour de l’ailier des Golden State Warriors.

Une information révélée sur le podcast Howdy Partners, qui confirme que Dallas explore sérieusement ce dossier, sans pour autant qu’un scénario concret ne soit encore engagé.

Une option étudiée, sans urgence immédiate

Tim MacMahon précise que le profil de Kuminga a fait l’objet d’une discussion spécifique au sein de l’organisation texane.

« Je sais que les Mavericks ont tenu une réunion à propos de Kuminga la semaine dernière. C’est un dossier intéressant : ancien choix de loterie, très athlétique, qui a montré des flashes mais qui n’a jamais vraiment gagné la confiance de Steve Kerr. »

Encore jeune, Kuminga reste perçu comme un pari à potentiel, malgré une situation sportive devenue compliquée à Golden State.

Un contexte contractuel favorable à un pari mesuré

L’un des éléments clés du dossier réside dans sa situation contractuelle. Kuminga dispose d’une team option à 24 millions de dollars pour la saison prochaine, ce qui offre une certaine flexibilité à la franchise qui voudrait l’acquérir.

« Le prix n’est pas élevé aujourd’hui. C’est typiquement un pari pour la fin de saison », a ajouté MacMahon.

Un cadre qui permettrait aux Mavericks de tester le joueur sans s’engager sur le long terme, tout en conservant des marges de manœuvre futures.

Une rupture déjà actée avec Golden State

Cette réflexion intervient dans un contexte tendu entre Kuminga et les Warriors. Les deux parties avaient signé une prolongation de deux ans pour 48,5 millions de dollars. Mais dès le premier jour de son éligibilité aux trades, l’ailier aurait demandé à quitter la franchise.

Utilisé par intermittence, souvent laissé hors rotation par Steve Kerr, Kuminga a traversé la saison entre DNP et rôle très secondaire, renforçant l’idée d’une séparation devenue inévitable.

Dallas parmi les équipes attentives

Les Mavericks font partie des rares équipes identifiées comme réellement attentives au dossier. Pour Dallas, inclure Kuminga dans un trade pourrait aussi s’inscrire dans une réflexion plus large sur l’avenir, alors que la franchise se projette autour de son premier choix de draft, Cooper Flagg.

Les Warriors ont par ailleurs déjà été cités parmi les équipes intéressées par Anthony Davis, sans qu’aucune discussion avancée n’ait été confirmée à ce stade.

Une piste exploratoire, pas une priorité affichée

Pour l’instant, il s’agit avant tout d’une réflexion interne côté Dallas, et non d’une offensive imminente. Mais le simple fait qu’une réunion dédiée ait eu lieu confirme que Jonathan Kuminga figure bien sur le radar des Mavericks, dans un marché où chaque opportunité à faible risque est soigneusement évaluée.