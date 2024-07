Catastrophe : les Nuggets perdent déjà leur rookie sur une grave blessure

Les Denver Nuggets ont manqué de profondeur de banc la saison dernière et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont échoué dans leur quête du back to back. Chaque pièce du puzzle est importante et c'est dans l'optique de renforcer leur banc que les champions 2023 avaient drafté DaRon Holmes avec le 22e pick, leur seul du 1er tour. La nouvelle annoncée par Shams Charania de The Athletic ce samedi est du coup catastrophique.

Holmes s'est gravement blessé en Summer League avec les Nuggets contre les Clippers et souffre d'une rupture du tendon d'Achille du pied droit. Il est d'ores et déjà forfait pour la totalité de la saison 2024-2025. Denver croyait beaucoup en lui et espérait intégrer petit à petit le jeune intérieur à la rotation, comme cela avait été le cas ces dernières années avec Christian Braun, Peyton Watson ou Julian Strawther.

Pour pouvoir drafter DaRon Holmes, sorti de la fac de Dayton, les Nuggets avaient tradé deux de leurs picks à Phoenix (le 28 et le 56). Calvin Booth, le General Manager de la franchise, va devoir se pencher sur le marché des free agents pour étoffer l'effectif dans les prochaines semaines. Pour l'heure, Denver a principalement recruté Dario Saric, mais n'a pas vraiment encore remplacé Kentavious Caldwell-Pope, parti à Orlando en tant que free agent.

