Les Pistons implacables, Harden passe à côté

Detroit a confirmé sa montée en puissance dans ces playoffs en dominant Cleveland 107-97 lors du Game 2, prenant ainsi une avance de 2-0 dans la série avant le retour dans l’Ohio. Portés par un Cade Cunningham encore très solide avec 25 points et 10 passes, les Pistons ont imposé leur rythme et leur intensité quasiment toute la soirée.

Tobias Harris a ajouté 21 points, Duncan Robinson a sanctionné derrière l’arc avec 17 points et 5 tirs à 3-points, tandis que Daniss Jenkins a une nouvelle fois apporté une énorme énergie en sortie de banc avec 14 points. Detroit a surtout donné l’impression d’user Cleveland physiquement et mentalement.

Les Cavaliers ont pourtant eu quelques réactions. Donovan Mitchell a terminé avec 31 points et Jarrett Allen a bien rebondi après son Game 1 compliqué avec 22 points et 7 rebonds. Mais Cleveland a encore trop souffert offensivement par séquences. James Harden est passé complètement à côté de son match avec seulement 10 points à 3/13 au tir et 4 ballons perdus, dont une possession cruciale à 33 secondes de la fin alors que l’écart n’était encore que de six points.

Harden sous pression : embrouilles, pertes de balle… et série sous tension

Le money-time a définitivement basculé côté Detroit, Cade Cunningham tuant pratiquement le suspense avec un autre tir longue distance à un peu plus de deux minutes de la fin.

Cleveland avait pourtant réussi à reprendre brièvement l’avantage au début du quatrième quart-temps après avoir longtemps couru derrière le score. Les Pistons avaient déjà compté jusqu’à 14 points d’avance en première mi-temps et n’ont jamais cessé de mettre les Cavs sous pression.

L’adresse extérieure a aussi plombé Cleveland : les hommes de Kenny Atkinson ont terminé à 7/32 à 3-points, avec un terrible 0/11 dans le dernier quart-temps. Max Strus, excellent au Game 1, a cette fois été limité à 3 petits points.

Detroit reste donc sur cinq victoires consécutives depuis son sursaut du premier tour contre Orlando. Cleveland va devoir conserver son invincibilité à la maison pour que cette série soit un peu plus disputée.