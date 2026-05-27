Les Knicks sont en Finales NBA et pour pouvoir y assister au Madison Square Garden, il va falloir faire des folies...

Grâce à leur écrasante série face aux Cavs (4-0), les Knicks sont de retour en Finales NBA, 27 ans après leur dernière apparition. Sans l'avantage du terrain en raison d'un bilan en saison régulière moins bon que celui des Spurs ou du Thunder, New York accueillera le game 3 et le game 4. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il va falloir s'accrocher pour s'offrir un billet...

La CB va chauffer

Les prix ont été dévoilés il y a quelques jours et ils sont exorbitants. Pour la place la moins chère, située tout en haut des tribunes donc avec une visibilité beaucoup plus réduite, il faut débourser la modique somme de 3 400$… Du délire.

Les prix augmentent encore et s'élèvent à plus de 22 000$ lorsque vous voulez être derrière le panier et dans le corner.

Concernant la place la plus chère proposée au MSG, soit près du banc des Knicks, il faut payer 151 000$.

Les Knicks retrouvent les finales 27 ans après, entre-temps, le monde a bien changé…

Alors oui, le Madison Square Garden est un lieu mythique du basket américain, à chaque match la salle est pleine à craquer, de nombreuses stars y prennent place. Mais à titre de comparaison, pour les Finales de l'année dernière entre le Thunder et les Pacers, les places aux premiers prix étaient à 570$ pour le Game 1 à OKC et à 689$ pour le Game 4 à Indiana. On se situe entre 3 000 et 2 500 dollars de différence, c'est juste colossal...

Malgré ça, les prix insensés ne semblent pas freiner certains fans : un supporter des Knicks a déjà acheté 2 places en courtside pour 279 804 $. À ce niveau-là, il va peut-être falloir songer à vendre sa maison. La salle sera probablement au complet pour le game 3 des finales le 9 juin prochain.