Les Rockets misent gros sur Tari Eason

Houston sécurise l'un de ses meilleurs défenseurs en offrant à Tari Eason un contrat entièrement garanti de cinq ans et 81,5 millions de dollars.

Les Houston Rockets continuent de sécuriser les piliers de leur jeune effectif. La franchise texane a trouvé un accord avec Tari Eason, qui a signé un contrat entièrement garanti de cinq ans et 81,5 millions de dollars, selon ESPN.

Sélectionné en 17e position de la Draft 2022, Eason s'est progressivement imposé comme l'un des joueurs les plus précieux de la rotation de Houston. Après une deuxième saison perturbée par une blessure à la jambe gauche qui avait suscité des interrogations sur sa durabilité, l'ailier de 25 ans a pleinement retrouvé son niveau en 2025-26.

Il a disputé 60 rencontres, dont 34 comme titulaire, avec des moyennes de 10,5 points, 6,3 rebonds et 1,2 interception en 25 minutes par match, son plus gros temps de jeu en carrière. Au-delà des statistiques, Eason s'est surtout affirmé comme l'un des meilleurs défenseurs sur les ailes de l'effectif des Rockets grâce à son activité, sa polyvalence et son impact des deux côtés du terrain.

Avec ce nouveau contrat, Houston confirme sa volonté de conserver le noyau qui lui a permis de s'installer parmi les équipes les plus compétitives de la Conférence Ouest. Le contrat entièrement garanti témoigne également de la confiance accordée à un joueur dont le profil colle parfaitement à l'identité défensive développée par les Rockets.

À seulement 25 ans, Tari Eason dispose encore d'une importante marge de progression. Houston fait donc le pari de la continuité en sécurisant l'un de ses meilleurs spécialistes défensifs sur le long terme, convaincu qu'il pourra continuer à grandir aux côtés du reste de la jeune génération texane.

LIVE Free Agency NBA 2026 : Toutes les signatures et les rumeurs