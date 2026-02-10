Les Spurs de retour à Paris en 2026 avec une semaine d’événements dédiée aux fans

Les San Antonio Spurs ont annoncé leur retour à Paris en 2026 avec une "Spurs Week Paris", une semaine d'activités entre pop-up store, clinics et watch party.

Les San Antonio Spurs ont officialisé leur retour à Paris en 2026 avec l’annonce de la Spurs Week Paris, une semaine complète d’activations prévues du 26 février au 1er mars. Après le succès de leurs précédents passages avec Victor Wembanyama en France, la franchise texane entend renforcer encore un peu plus son lien avec le public français à travers une série d’événements mêlant basket, culture et engagement communautaire.

Pensée comme une immersion totale dans l’univers Spurs, cette semaine parisienne vise à prolonger une relation construite de longue date entre la franchise et la France. Le CEO de Spurs Sports & Entertainment, RC Buford, a insisté sur cette continuité et sur la dimension affective du projet.

« Spurs Week Paris a été conçue avec attention pour les fans français des Spurs, en s’appuyant sur les relations que l’équipe a construites depuis des décennies en France et à travers l’Europe. Notre longue histoire internationale nous a donné le privilège de nous connecter avec des fans partout dans le monde, et nous sommes honorés d’être accueillis par des communautés aux quatre coins du globe. »

Durant ces quatre jours, les San Antonio Spurs proposeront plusieurs initiatives destinées à toucher un public large, des jeunes pratiquants aux fans les plus fidèles. L’un des temps forts sera l’ouverture d’un pop-up store éphémère dans le 1er arrondissement de Paris, avec une ligne exclusive mêlant l’identité texane de la franchise et une esthétique pensée pour le public français, aux côtés des produits classiques de l’équipe.

Sur le terrain, la franchise poursuivra également son travail de fond. Les Spurs retourneront notamment au Chesnay-Rocquencourt, ville natale de Victor Wembanyama, pour y organiser des camps d’entraînement encadrés par les coaches de la Spurs Sports Academy. Un autre moment symbolique est attendu à Nanterre, avec l’inauguration d’un nouveau playground rénové dans le cadre du programme Play Paris, destiné à inspirer les jeunes générations et à laisser une empreinte durable dans le paysage local.

La semaine se conclura par une watch party officielle, ouverte au public, à l’occasion d’un match des Spurs disputé à New York. Une manière de recréer l’ambiance d’un soir de match NBA au cœur de Paris et de fédérer la communauté autour de l’équipe.

Partenaire central de l’événement, Ledger (entreprise française qui conçoit des portefeuilles de crypto-monnaies physiques), dont le siège est basé à Paris, voit dans cette semaine un marqueur fort de son alliance avec la franchise texane. Ariel Wengroff, EVP Communication et Marketing de l’entreprise, a souligné l’importance symbolique de ce retour.

« Célébrer Spurs Week à Paris, la ville de Ledger, est une étape clé de notre partenariat. Depuis notre arrivée comme sponsor maillot, nous avons voulu créer un pont culturel fort entre les Spurs et notre communauté. Rénover le terrain de Nanterre, là où l’histoire de Victor Wembanyama a commencé, est l’expression ultime de ce lien. Nous ne faisons pas qu’apposer notre nom sur un maillot, nous investissons dans les racines du basket français et dans l’héritage de la prochaine génération. »

Avec Spurs Week Paris, San Antonio confirme sa volonté de s’inscrire durablement dans le paysage du basket français, bien au-delà des parquets NBA, en misant sur la proximité, la transmission et une identité internationale assumée.

All-Star Game NBA : Mitch Johnson récompensé après le début de saison des Spurs