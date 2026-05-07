Les Spurs réagissent et allument Minnesota

Victor Wembanyama a signé 19 points et 15 rebonds pour guider les San Antonio Spurs vers une démonstration face aux Minnesota Timberwolves (133-95), mercredi soir. San Antonio égalise ainsi à 1-1 dans cette demi-finale de conférence Ouest, en infligeant au passage à Minnesota la plus lourde défaite de son histoire en playoffs.

Stephon Castle a terminé meilleur marqueur des Spurs avec 21 points, tandis que De'Aaron Fox en a ajouté 16. San Antonio a déroulé offensivement avec 50 % de réussite au tir et 41 % à trois points. Il s’agit du match de playoffs le plus prolifique des Spurs depuis leur succès 145-105 contre Denver en 1983.

En face, Anthony Edwards, Julius Randle, Jaden McDaniels et Terrence Shannon Jr. ont tous inscrit 12 points pour des Wolves totalement dépassés. Toujours limité après son retour de blessure au genou gauche, Edwards est une nouvelle fois sorti du banc.

Les Spurs ont rapidement tourné la page de leur défaite du Game 1, notamment grâce à une approche beaucoup plus agressive de Wembanyama dès l’entame. Avec Fox, le Français a inscrit les 11 premiers points de San Antonio pour lancer un énorme début de match.

Edwards avait prévenu les Wolves mais ils n’ont pas écouté

Après avoir manqué leurs trois premiers tirs, les Texans ont vu Wembanyama ouvrir le score avec un énorme dunk main droite en transition dans la raquette. Quelques minutes plus tard, le rookie Carter Bryant a électrisé la salle avec son premier panier de la série, un dunk à deux mains, avant que Wembanyama ne fasse grimper l’écart à 43-26 avec un tir à trois points.

Minnesota a complètement sombré offensivement en première mi-temps, limitée à 35 points avec seulement 29,8 % de réussite au tir et un catastrophique 2 sur 15 derrière l’arc.

Les Spurs ont ensuite définitivement assommé la rencontre avec un run de 11-0, ponctué par deux dunks consécutifs de Dylan Harper puis Castle, pour porter l’avance à 59-34.

Le suspense avait déjà disparu bien avant la fin, les deux équipes vidant leur banc à dix minutes du terme alors que San Antonio menait 104-66. La seule interrogation concernait finalement l’ampleur de l’écart. Wembanyama et Fox, qui avaient combiné seulement 21 points à 10/31 au tir lors du premier match, ont cette fois affiché un tout autre visage avec un 12/25 cumulé mercredi.

Les Games 3 et 4 se joueront désormais à Minneapolis, vendredi puis dimanche.