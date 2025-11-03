Les Suns ont révélé leur plan défensif pour limiter Victor Wembanyama, tenu à 9 points lors de la première défaite des Spurs.

Les Phoenix Suns ont trouvé la première faille dans le début de saison parfait des San Antonio Spurs. Dimanche, la franchise de l’Arizona a infligé à Victor Wembanyama et ses coéquipiers leur première défaite de l’année (130-118), en parvenant à limiter le phénomène français à 9 points, son plus faible total de la saison.

Le rookie star des Spurs, qui tournait à près de 27 points de moyenne depuis l’ouverture du championnat, a connu une soirée frustrante : 4 sur 14 au tir, 6 pertes de balle et une sensation constante d’étouffement face à une défense bien préparée.

En conférence de presse, l’entraîneur des Suns Jordan Ott a expliqué la stratégie mise en place pour freiner Victor Wembanyama et, plus largement, perturber le collectif de San Antonio. Bon, il n’a rien révélé d’exceptionnel, mais Phoenix a fait ce qu’il fallait faire :

« C’est l’objectif chaque soir : ne les laissez pas recevoir le ballon là où ils veulent. Dès qu’ils passent la moitié de terrain, leur faire sentir notre présence, presser le ballon. »

Conscients que les Spurs jouent beaucoup depuis les postes hauts et le low-post, Ott et son staff ont insisté sur la nécessité de couper les lignes de passe vers Wembanyama.

« Ils passent beaucoup par les elbows (de la raquette) et le poste bas, donc il fallait rendre ces passes difficiles », a ajouté le coach.

Comme le montre la dernière action de cette vidéo, les précédentes montrant à quel point les Suns ont bien fait sentir leur présence :

Si la défense de Phoenix a mis fin à la série de cinq victoires des Spurs, Victor Wembanyama reste sur un début de saison impressionnant avec des moyennes de 26,7 points, 13,7 rebonds et 4,7 contres sur ses six premières rencontres.

Les Spurs tenteront de rebondir dès leur prochain match, mardi à Los Angeles contre les Lakers, avec l’objectif de retrouver le rythme qui les avait portés vers le meilleur départ de leur histoire.