Auteur de la meilleure saison de sa carrière, Josh Giddey susciterait désormais l'intérêt des Suns selon plusieurs sources américaines.

Le marché NBA commence à s'animer autour de Josh Giddey.

Déjà annoncé sur le radar des Minnesota Timberwolves ces derniers jours, le meneur australien susciterait désormais l'intérêt des Phoenix Suns.

Selon l'insider Michael Scotto de HoopsHype, la franchise de l'Arizona aurait récemment commencé à réfléchir en interne au joueur des Chicago Bulls en vue d'un éventuel deal.

Une saison qui a changé son statut

Cet intérêt croissant n'a rien de surprenant au vu de la saison réalisée par Giddey.

Dans une franchise des Bulls qui s’est retrouvée à 12 victoires du play-in, l'ancien joueur du Oklahoma City Thunder a lui signé les meilleures moyennes de sa carrière avec 17,0 points, 9,1 passes décisives et 8,3 rebonds par match.

Des blessures aux ischio-jambiers puis à la cheville droite l'ont toutefois limité à 54 rencontres. Le mois dernier, Giddey a subi une arthroscopie de la cheville droite, mais son retour est attendu pour le début du training camp.

Phoenix explore ses options

L'intérêt des Suns peut surprendre au premier abord. La franchise vient en effet de sécuriser Collin Gillespie avec un contrat de quatre ans, ce qui semblait stabiliser la situation à la mène.

Mais avec sa taille et sa polyvalence, Giddey pourrait être un vrai renfort pour l’effectif de Phoenix pendant l'intersaison.

À ce stade, rien n'indique que les Bulls souhaitent se séparer de Giddey, bien au contraire. Après sa progression en 2025-26, Chicago semble a priori vouloir construire autour de son jeune meneur. Mais les Bulls n’arrivant toujours pas à décoller depuis plusieurs années, ils resteront forcément à l’écoute des offres susceptibles de leur permettre de prendre un nouvel élan.