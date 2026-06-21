Phoenix verrouille Collin Gillespie, les meneurs de Villanova ont la cote

Les Phoenix Suns continuent de récompenser les artisans de leur redressement. Selon ESPN, Collin Gillespie a l'intention de signer un contrat de quatre ans et 48 millions de dollars pour rester dans l'Arizona. Une belle histoire pour un joueur non drafté en 2022, qui a longtemps dû se contenter de contrats two-way avant de s'imposer comme un rouage important du projet des Suns.

Sur le papier, l'investissement ressemble à un très bon coup. Gillespie sort de la meilleure saison de sa carrière avec 12,7 points, 4,6 passes et 4,1 rebonds de moyenne, tout en tournant à plus de 40 % à trois points. Pour un salaire annuel moyen de 12 millions de dollars, Phoenix sécurise un meneur capable de créer, de défendre, d'écarter le jeu et de jouer sans monopoliser le ballon.

Un symbole de la nouvelle culture des Suns

Après les années plus clinquantes sur le papier autour de Kevin Durant et Bradley Beal, Phoenix cherche visiblement à reconstruire quelque chose de plus stable, avec des joueurs durs, fiables et compatibles avec Devin Booker. Gillespie colle parfaitement à cette idée. Son parcours, de joueur ignoré à la Draft à titulaire fiable en NBA, donne aussi du poids au discours sur la nouvelle culture de grit et de dureté mise en avant en interne.

À 27 ans, l'ancien de Villanova semble arriver dans ses meilleures années. Les Suns ne paient pas un vétéran sur le déclin ni un jeune joueur après trois bonnes semaines. Ils prolongent un élément déjà intégré, apprécié et capable d'avoir un vrai impact dans un rôle clair. Dans une ligue où les bons contrats intermédiaires sont de plus en plus précieux, 48 millions sur quatre ans pourraient rapidement ressembler à une affaire.

La filière Villanova marche toujours aussi bien

Difficile aussi de ne pas remarquer une tendance qui se confirme un peu partout en NBA. En ce moment, prendre des anciens de Villanova ressemble rarement à une mauvaise idée. Jalen Brunson vient de mener les Knicks jusqu'au titre, Mikal Bridges reste l'un des two-way players les plus fiables de la ligue, Josh Hart est devenu l'âme de New York et Donte DiVincenzo s'est construit une très solide réputation.

Gillespie appartient à cette même école. Celle des joueurs peut-être moins flashy que certains prospects, mais souvent prêts à contribuer grâce à leur intelligence de jeu, leur discipline, leur adresse et leur sens du collectif. Les Suns viennent probablement de s'offrir quatre années supplémentaires d'un joueur qui incarne parfaitement ces qualités.

Pour Phoenix, ce n'est pas le mouvement le plus spectaculaire de l'été. Mais c'est peut-être exactement le genre de décision qui permet à une franchise de redevenir cohérente.