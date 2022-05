Les Wolves veulent un nouveau patron mais visent beaucoup trop gros !

Les Wolves sont impatients et veulent recruter du très lourd au niveau du front office. Ils ont peut-être les yeux plus gros que le ventre...

Les Wolves ont retrouvé de l'espoir et des couleurs cette saison, avec une qualification au 1er tour des playoffs et de belles promesses de la part d'Anthony Edwards notamment. Visiblement, ils ont très envie de passer la vitesse supérieure et de frapper fort. Pas lors de la free agency, où le marché dans lequel évolue la franchise attire rarement les plus grands noms. Mais plutôt en tentant de débaucher l'une des pointures de la ligue en matière de dirigeant.

Selon le Denver Post, les Wolves feraient le forcing, gros chèque à l'appui, pour convaincre Tim Connelly, le General Manager des Denver Nuggets, de les rejoindre. Ce dernier se sert peut-être de l'intérêt de Minnesota pour pousser son front office à lui offrir un contrat plus généreux lors des discussions qui vont s'amorcer autour de son avenir.

S'ils ne parviennent pas à convaincre Connelly, "Minny" a d'autres idées et pas des plus modestes. Toujours selon la même source, la direction de la franchise rêve de Masai Ujiri, le boss des Raptors, Sam Presti, celui du Thunder, ou Bob Myers, le patron des Warriors. Dit comme ça, on dirait que les Wolves n'ont aucune conscience de la réalité du marché et de leur attractivité actuelle. L'espoir fait vivre et peut-être sous-estime-t-on la détermination des nouveaux propriétaires des Wolves, la superstar de MLB Alex Rodriguez en tête.

Pour rappel, Gersson Rosas, l'ancien numéro un de la franchise, a été débarqué l'année dernière en raison d'un management jugé toxique et d'une relation inappropriée avec une employée sur son lieu de travail. Depuis, c'est Sachin Gupta, le vice-président des opérations basket, qui gère toutes les casquettes en attendant qu'un heureux élu ne s'occuper du general management.

