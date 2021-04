Le Shaqtin’ a Fool a peut-être bien trouvé son MVP : Jakob Poeltl.

Face aux Sacramento Kings, l’intérieur des San Antonio Spurs a réalisé une performance rare. Même les plus grands de la discipline ne peuvent que s’incliner. Shaquille O’Neal lui-même, Andre Drummond, Ben Wallace ou encore DeAndre Jordan n’auraient osé approcher un tel niveau, même dans leurs rêves les plus fous.

Balancer un airball sur un lancer-franc, par nature non contesté, c’est costaud. Mais réalisable. Tout le monde n’a pas la chance d’être un shooteur et il peut arriver de se foirer, surtout quand on n’est pas un spécialiste de l’exercice. Mais ne pas se régler après en avoir raté un, ne pas modifier la puissance, la distance, l’angle ou quoi que ce soit, bref ne pas s’adapter et en balancer un deuxième, là c’est costaud.

C’est donc ce qu’a réussi à faire Jakob Poeltl, tranquillement, sans forcer :

Poeltl with not one... But TWO airballed free throws 😳😂 #Shaqtin pic.twitter.com/6PuP6kzJo8 — Shaqtin' a Fool (@shaqtin) April 1, 2021

Pas vraiment une surprise que ça tombe sur lui. En carrière, Jakob Poeltl tourne à 50,9% sur la ligne. Et cette saison, il est même à 38,4%…

Bon, par contre, Shaq aura beau jeu de se foutre de sa gueule, mais on n’a pas oublié :

