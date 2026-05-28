La NBA pourrait bientôt entrer dans une nouvelle ère technologique. Lors d’une récente prise de parole, le commissionner Adam Silver a expliqué que la ligue réfléchissait sérieusement à automatiser une partie de l’arbitrage vidéo grâce à l’intelligence artificielle.

Le patron de la NBA a notamment évoqué un système comparable au Hawk-Eye utilisé dans le tennis, avec des caméras positionnées tout autour du terrain afin de permettre à une IA de prendre certaines décisions objectives en temps réel.

“Nous allons évoluer vers un système de ce type”, a expliqué Adam Silver. “Les décisions objectives seront prises par un système automatisé basé sur l’IA et des caméras placées autour du terrain. Il ne sera alors plus nécessaire de passer par les challenges pour ce genre d’actions.”

Fluidifier les matches

Concrètement, la technologie pourrait notamment intervenir sur des situations très factuelles : ballon touché en dernier avant une sortie, pied sur la ligne à trois points, temps restant au chrono ou encore violations évidentes. L’objectif serait double : gagner du temps et limiter les erreurs humaines sur les actions les plus facilement vérifiables.

Depuis plusieurs saisons, la NBA cherche déjà à moderniser son arbitrage avec le Replay Center et les coach’s challenges, mais ces longues interruptions sont régulièrement critiquées par les joueurs, les entraîneurs et les fans. L’idée d’un arbitrage partiellement automatisé pourrait donc séduire une ligue qui cherche en permanence à fluidifier son produit.

Reste désormais à savoir jusqu’où la NBA sera prête à laisser l’IA intervenir dans le jeu. Les fautes d’interprétation, les contacts litigieux ou les décisions liées au contexte émotionnel d’un match devraient encore rester entre les mains des arbitres humains pendant un bon moment.