Lisa Berkani aka el tornado du Quai 54

Le week-end dernier, Lisa Berkani a participé, et gagné, le Quai54 avec I can Play. Pour la combo-guard, au style de jeu singulier, il était évident d'y prendre part.

Quand on pense à Lisa Berkani, les adjectifs d'unique ou de singulière viennent quasi instinctivement à l'esprit. Car la combo-guard, qui jouait cette saison aux Flammes Carolo, a un style de jeu qui n'appartient qu'à elle. Un jeu un peu nerveux, intensif, un peu street. Alors qu'elle participe au Quai 54, plus grand tournoi du streetball du monde, est tout sauf une surprise.

"J'y allais quasiment tout le temps en tant que spectatrice. Quand ils ont créé l'édition féminine j'ai trouvé ça vraiment top. J'étais vraiment contente et j'avais vraiment hâte d'y participe", explique-t-elle. "Tout me plait dans ce tournoi. L'ambiance est trop bien. Je prends énormément de plaisir."

Lisa Berkani : "On est là, on savoure et on kiffe notre moment"

Loin des contraintes du basket de club, qui formatent davantage le jeu, Lisa apprécie de retrouver une certaine liberté.

"On n'a pas de coach, de club qui nous mettent la pression du résultat. On est là, on savoure et on kiffe notre moment. ça fait plaisir. On peut jouer instinctivement sans réfléchir. jouer sans cette pression c'est ce qui change de nos saisons".

C'est pour cela que l'été la native de Beuamont a l'habitude de silloner les tournois de streetball. "J'en fait énormément, mais pas de cette envergure-là". Alors forcément elle a eu le droit à un peu plus de questions de la part de ses coéquipières. "On me pose tout le temps des questions sur ce que je fais l'été, avec qui je joue. Depuis qu'il y a l'édition féminine au quai, il y a quatre fois plus de questions" dit-elle dans un large sourire. "Il était temps. en plus en deux ans le niveau s'est énormément développé, il s'est élevé. Pour le basket féminin et la promotion des femmes c'est trop bien". Alors sa victoire à trois points et avec son équipe ne sont certainement que le début.

La Air Jordan 7 Quai 54 débarque en force

Crédit photo : Ann-Dee Lamour