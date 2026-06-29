Golden State resterait un candidat crédible pour accueillir LeBron James. Les Warriors auraient toutefois fixé une limite financière très éloignée de son salaire actuel.

L'avenir de LeBron James continue d'alimenter les spéculations à quelques jours de la free agency.

Selon Marc Stein et Jake Fischer, les Golden State Warriors restent un prétendant très sérieux si le quadruple MVP décide de quitter les Los Angeles Lakers. Ils parlent même de « prétendant certain » dans ce scénario.

Une offre limitée à 15 millions de dollars ?

Le principal obstacle serait toutefois financier.

D'après Stein et Fischer, l'offre des Warriors devrait plafonner autour de 15 millions de dollars, soit très loin des émoluments auxquels LeBron James est habitué.

Le joueur de 41 ans devrait donc accepter une baisse de salaire considérable s'il souhaite rejoindre Stephen Curry, les Warriors et... peut-être même Anthony Davis. Golden State rêverait en effet d'attirer les deux anciens Lakers.

Golden State prépare plusieurs scénarios

En attendant de connaître la décision de LeBron James, les Warriors continuent d'avancer sur d'autres dossiers.

Toujours selon Stein et Fischer, la franchise californienne devrait finaliser un nouveau contrat avec Kristaps Porzingis, tandis que la décision de Draymond Green concernant sa player option est toujours attendue.

Golden State prévoirait également de manifester son intérêt pour plusieurs agents libres, dont Jock Landale, Anfernee Simons et Collin Sexton.

La balle reste désormais dans le camp de LeBron James, dont les intentions pour la saison prochaine demeurent encore floues.