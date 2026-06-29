LeBron James et Anthony Davis réunis à… Golden State ?

Les Warriors préparent-ils un dernier coup de folie ? Selon Yahoo Sports, Golden State explore un scénario XXL : monter un trade pour récupérer Anthony Davis auprès des Wizards, puis tenter de convaincre LeBron James de rejoindre la Bay à l’ouverture de la free agency.

Pour faire venir Davis, Golden State devrait notamment inclure Jimmy Butler, dont le contrat expirant de 57 millions de dollars serait la base financière du deal. L’ailier, actuellement en convalescence après une rupture du ligament croisé antérieur, devrait être accompagné de capital Draft. Les Warriors disposent de deux futurs premiers tours et de quatre swaps mobilisables.

L’idée serait ensuite simple : utiliser la présence d’Anthony Davis pour attirer LeBron James. Le pitch aurait de quoi faire réfléchir le King : retrouver Davis, s’associer à Stephen Curry et Draymond Green, évoluer sous les ordres de Steve Kerr et tenter d’aller chercher un dernier titre avec un groupe de légendes.

Sur le papier, le scénario est évidemment spectaculaire. Dans les faits, il reste très complexe. Il faudrait d’abord convaincre Washington de céder Davis, puis LeBron de quitter les Lakers pour un rival de la conférence Ouest. Mais à l’approche de la free agency, Golden State montre une nouvelle fois qu’il veut tout tenter pour maximiser les dernières années de Curry au sommet.