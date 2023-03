Lonzo Ball, une attitude louée malgré ses galères

Lonzo Ball traverse décidément un long moment compliqué. Initialement absent pour quelques semaines après une blessure au genou contractée le 14 janvier 2022, le meneur des Chicago Bulls n'a pas trouvé les parquets depuis.

Avec une nouvelle opération à venir, l'ex-talent des Los Angeles Lakers devrait rater l'intégralité de la saison 2023-2024. Un immense coup dur pour le joueur et les Bulls. Pour autant, le coach de Chicago Billy Donovan a tenu à saluer son attitude irréprochable.

"Même s'il se trouve ici depuis un certain temps, il a finalement connu une très longue période loin de l'équipe. Le fait de devoir se résigner à ne pas jouer est très très difficile. Il doit absorber tout ça. Mais franchement, il se comporte incroyablement bien.

Il a toujours le même état d'esprit et a toujours l'envie de bien faire les choses pour suivre les étapes sur le chemin d'un retour. Le jeu lui a été retiré, c'est terrible pour lui car il l'aime. On voit tout ce qu'il fait pour tenter de revenir. On a envie de le voir récompensé pour son travail", a insisté Billy Donovan devant les médias.