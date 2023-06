Lonzo Ball, les Bulls attendent une nouvelle saison blanche…

Lonzo Ball va-t-il être en mesure de retrouver les parquets NBA un jour ? Le 14 janvier 2022, le meneur des Chicago Bulls a disputé son dernier match dans cette Ligue. A l'origine, le jeune talent de 25 ans devait seulement rater "quelques semaines" de compétition.

Un an et demi plus tard, l'ex-joueur des Los Angeles Lakers se dirige vers une nouvelle saison blanche. Comme lors de l'exercice 2022-2023, le natif d'Anaheim ne devrait pas fouler les parquets en 2023-2024.

Le patron des Bulls, Arturas Karnisovas, l'a annoncé devant les médias en marge de la Draft NBA 2023.

"Nous nous attendons à ce qu'il ne revienne pas la saison prochaine. Il va continuer à se rétablir. S'il revient, ce serait formidable. Mais nous allons traiter cette intersaison et nous préparer pour la saison en sachant qu'il ne reviendra pas.

J'espère que nous le reverrons un jour sur un terrain de basket. Mais je ne pense pas qu'il sera de retour l'année prochaine", a insisté Karnisovas.

Après une troisième opération subie au genou en mars dernier, Lonzo Ball a encore l'espoir de sauver sa carrière. Mais avec une telle indisponibilité et ce problème récurrent, son futur en NBA se retrouve clairement en danger.

En tout cas, sans lui, le projet des Bulls ne parvient pas à décoller. Pour rappel, avant sa blessure, l'équipe avait le meilleur bilan de la Conférence Est. Et depuis, Chicago n'a plus jamais trouvé la bonne formule...

Les Bulls auraient déjà tiré un trait sur la carrière de Lonzo Ball