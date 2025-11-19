Lonzo Ball et Michael Porter Jr affirment qu’ils auraient dominé en WNBA à 15 ans

Allez savoir pourquoi mais il y a toujours quelqu'un pour comparer le sport féminin et le sport masculin. Donc au moment où la WNBA est en pleine renégociation de son CBA, il faut que certains petits malins fassent un parallèle avec la NBA et leurs athlètes. Michael Porter Jr et Lonzo Ball ont réagi à des propos de Pat Beverley. Ce dernier estimait qu'une équipe WNBA pouvait battre des remplaçants NBA.

"Je ne sais pas s'il a vraiment dit ça, mais je vais dire ce que je pense pas. Et je vais le dire avec le plus grand respect du monde. Le Lonzo Ball de 15 ans aurait fait des folies en WNBA. Donc je dirai qu'après mes 15 ans, non [les joueurs NBA ne perdraient pas]. À 15 ans, je fais déjà 1,80 m et je dunkais. Aucune femme en WNBA ne fait ça. J'aurais fait des coupes dans le dos pour des alley-oops. J'aurais été comme Michael Jordan", confie Lonzo Ball.

Michael Porter Jr va dans son sens : "Je dirai même 14 ans et je parle avec du vécu. Mes soeurs jouaient à l'université de Missouri et je jouais avec elle, on affrontait des joueuses WNBA comme Sophie Cunningham, etc. J'avais 14 ans et je dominais."

Peu importe l'âge exact à partir duquel les meilleurs joueurs hommes sont meilleurs. Les joueuses WNBA méritent d'être payées en adéquation avec ce qu'elles apportent à leur ligue et elles n'ont pas besoin d'être comparées aux joueurs NBA.