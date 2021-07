Et si Lonzo Ball réalisait un retour surprise aux Lakers ?

A l'approche de sa Free Agency, le meneur des New Orleans Pelicans Lonzo Ball se trouverait dans le viseur des Los Angeles Lakers.

Lonzo Ball va se retrouver sur le marché lors de cette intersaison. Sur ce dossier, les New Orleans Pelicans ont la main. En effet, le meneur de jeu sera agent libre protégé. Mais visiblement, la franchise de Louisiane n'a pas l'intention de matcher une éventuelle grosse offre.

Autant dire que ça sent le départ pour le talent de 23 ans, pisté par les Chicago Bulls, les New York Knicks ou encore les Los Angeles Clippers. Avec Rich Paul comme agent, le natif de Californie va chercher (et probablement obtenir) un gros contrat.

Mais où ? D'après les informations du journaliste Marc Stein, les Los Angeles Lakers se montrent intéressés par ses services ! A la recherche d'un meneur pour organiser le jeu et placer LeBron James dans la raquette avec Anthony Davis, les Angelenos apprécient le profil de Ball.

Envoyé aux Pelicans par les Lakers dans le cadre du deal de Davis, le jeune homme peut-il avoir l'envie de faire son retour à LA ? Il pourrait être sensible à l'idée "d'un retour à la maison", surtout si les Californiens lui signent un gros chèque.

Par contre, pour rendre un tel mouvement possible, il faudra un "sign-and-trade" entre les deux franchises. Pourquoi ? Car les Lakers n'ont pas la flexibilité financière pour signer Lonzo Ball sans. Un feuilleton à suivre...

