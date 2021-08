Les rumeurs s'intensifient en NBA à l'approche de l'ouverture de la free agency. On sait que le cas de Lonzo Ball, restricted free agent cet été, est l'un des plus épineux. Le meneur des New Orleans Pelicans est très convoité, mais la franchise garde la main. A en croire John Hollinger de The Athletic, un sign and trade pourrait intervenir rapidement pour l'envoyer... à Charlotte !

Devonte' Graham, le jeune arrière des Hornets, ferait le chemin inverse, lui aussi en sign and trade, pour permettre à Lonzo Ball d'être dans le même roster que son frère. LaMelo Ball a réussi une belle première saison en NBA et a été élu rookie de l'année. Savoir que son fils aîné et le benjamin de la fratrie joueront peut-être ensemble la saison prochaine risque d'inciter LaVar Ball à déménager en Caroline du Nord.

Lonzo Ball, un deal déjà validé avec l'un de ses prétendants

Rie n'est encore fait, mais ce move est décrit comme une rumeur "chaude et insistante" par Hollinger. On sait que les Chicago Bulls et les Boston Celtics ont prévu de faire une proposition à Ball, mais la piste la plus sérieuse serait donc à cette heure Charlotte.

Des séquences avec un backcourt Ball-Ball (pour peur que Bol Bol vienne les rejoindre...), ce pourrait être une drôle d'attraction en NBA la saison prochaine. D'autant que LiAngelo Ball, le middle child va tenter de se faire une place dans un roster pendant la Summer League. La prophétie de LaVar pourrait bien se réaliser...

Un échange Lonzo Ball-Malcolm Brogdon dans les tuyaux ?