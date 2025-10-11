Preview NBA : Les Los Angeles Clippers ont-ils dix ans de retard ?

Los Angeles Clippers

L’œil dans le rétroviseur

2024-2025 : 50 victoires, 32 défaites, éliminés au premier tour des playoffs par les Denver Nuggets (3-4).

Un peu moins attendus la saison dernière, notamment à la suite du départ sans contrepartie d’un Paul George laissé libre, les Los Angeles Clippers ont réussi à se maintenir parmi les meilleures équipes de la Conférence Ouest même avec un Kawhi Leonard limité à 37 matches. Norman Powell avait prévenu que les Californiens pourraient être meilleurs simplement « par soustraction » en évoquant PG. Il ne s’était pas trompé. Le vétéran a même été l’un des principaux artisans du superbe équipe de son équipe avec James Harden et Ivica Zubac.

Seul le barbu a été invité au All-Star Game, et il a même fini dixième du vote pour le MVP. Mais les trois méritaient. Ils ont tenu la baraque avec les joueurs de devoir sérieux de l’effectif, le tout sous les commandes de Tyronne Lue, l’un des plus fins tacticiens en NBA. Puis les Clips ont pris une autre dimension quand Leonard est finalement revenu à la compétition. L’ailier All-Star a enchaîné les rencontres et il s’est mis en rythme, au point même de retrouver un statut de « top 10 player » au coup d’envoi des playoffs.

Opposé à un Nikola Jokic de gala, les Angelenos sont passés proches de gagner la série. Mais ils ont finalement craqué dans certains moments clés et ont donc été sortis en sept manches. Malgré cette élimination dès le premier round, la franchise hollywoodienne a montré dans sa nouvelle salle qu’elle figurait encore parmi les prétendants à l’Ouest.

Preview NBA : Les Boston Celtics peuvent-ils créer la surprise ?

Qu’est-ce qui a changé depuis ?

Un séisme aurait pu (aurait dû ? Ou va ?) secouer l’organisation. En effet, le journaliste Pablo Torre estime avoir révélé tout un montage financier permettant aux Clippers de rémunérer Kawhi Leonard bien au-delà du Salary Cap via une entreprise qui a depuis fait faillite. La NBA mène actuellement son enquête et des sanctions pourraient tomber à un moment pendant la saison. En attendant, la formation de L.A. repart en conquête non sans avoir fait certains lifting.

Powell a été envoyé au Miami Heat et John Collins débarque pour amener de la puissance au poste quatre. Bradley Beal, coupé par les Phoenix Suns, remplace lui numériquement l’arrière shooteur. Chris Paul est lui carrément revenu au bercail pour encadrer le tout, distribuer les munitions et tenter un dernier run avant de prendre sa retraite. Leonard, Harden, Beal, Paul mais aussi Brook Lopez, Nicolas Batum… tout ça, ça claque. Si on était encore en 2015. Là, les corps sont tous usés et fatigués et la perspective d’aligner cette équipe au complet en playoffs paraît mince, même s’il faudra évidemment compter sur les Clippers.

La rotation serrée :

Guards : James Harden, Chris Paul, Bradley Beal, Bogdan Bogdanovic, Kris Dunn

Forwards : Kawhi Leonard, Nicolas Batum, John Collins, Derrick Jones

Bigs : Ivica Zubac, Brook Lopez

Le joueur à suivre : Bradley Beal

Il dit être venu pour jouer le titre. Si vraiment c’était ça son ambition, il y avait sans doute d’autres options. Mais Bradley Beal va aussi pouvoir récupérer un certain statut : il sera titulaire aux Clippers, ce qui n’était plus le cas aux Suns. Il sera à nouveau la troisième option du navire mais tout en sachant pertinemment que Kawhi Leonard manquera probablement quelques rencontres. Bref, il aura ses tickets shoots.

Sa taille et sa défense posent des problèmes mais moins qu’à Phoenix. Les conditions sont donc idéales pour que Beal rappelle à tout le monde qu’il reste un sacré scoreur dans cette ligue, même à 32 ans et après avoir connu de nombreuses blessures. S’il performe, les Clippers n’en seront que plus dangereux.

Alors, cette grande question : les Los Angeles Clippers ont-ils dix ans de retard ?

Sans doute que cette équipe serait un sacré candidat au titre en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ou même 2020 et 2021. Mais en 2025 ? C’est plus délicat. James Harden a 36 ans et il est le plus fiable du lot physiquement, c’est dire. Kawhi en a 34 avec un corps usé. Beal 32. Et Paul fêtera ses 41 bougies au moment des playoffs. Ça fait beaucoup là, non ?

L’objectif réaliste : Gagner une série de playoffs

Tier NBA : Une série de playoffs, et plus si affinités