Clippers : Steve Ballmer fait parler sa passion des toilettes

Steve Ballmer, le propriétaire des Los Angeles Clippers, est un personnage excentrique et passionné. Alors, en présentant le chantier de la salle dans laquelle jouera sa franchise à partir de 2024, l’ancien PDG de Microsoft n’a pas caché son enthousiasme. Ce qui l’émeut à propos de ce complexe à 2 milliards de dollars, en l’occurrence, ce sont ses toilettes.

Ballmer prend apparemment le confort de ses fans très au sérieux. En réalité, ce détail n’a rien d’anodin pour l’expérience des spectateurs. Cela évitera les embouteillages à la mi-temps et permettra à tout le monde de passer un meilleur match.

Paul George démonte la mauvaise réputation de Russell Westbrook

Au-delà de l’enthousiasme du propriétaire, le déménagement des Clippers à Inglewood représente un grand changement pour la franchise. C’est pour cela que les joueurs de l’équipe étaient également présents. Nous avons donc pu apercevoir Kawhi Leonard, Paul George et Russell Westbrook en gilets de sécurité et casques de chantier, des images toujours amusantes.

The LA Clippers pose in front of the final beam of the Intuit Dome. Less than two years away. pic.twitter.com/vnTs1V5t7T

— Farbod Esnaashari (@Farbod_E) March 7, 2023