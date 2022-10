Les Lakers cherchent à se renforcer et rencontrent un agent libre

Après leurs défaites face aux Warriors et aux Clippers, les Lakers commencent leur saison du mauvais pied. L’effectif de Los Angeles pose problème. Il est déjà en proie à de vives critiques, même de la part de LeBron James. La franchise envisage donc des signatures pour se renforcer.

Rob Pelinka semble avoir eu beaucoup de mal à entourer James et Anthony Davis cet été. Pour le moment, Lonnie Walker IV représente peut-être la seule véritable satisfaction de l’intersaison. Matt Ryan dépasse également les attentes, mais il n’a probablement pas les épaules pour assurer un statut important dans une équipe qui vise le titre.

Pour compenser cet échec, la franchise cible principalement des joueurs à l’aile et sur le front court, d’après Shams Charania de The Athletic. Les Lakers ont besoin de plus de profondeur sur ces postes, mais aussi de tireurs.

"Pour être tout à fait honnête, nous ne sommes pas une équipe construite sur du bon shooting. C’est simplement la vérité. Nous n’avons pas de shooteurs d’élite. Ce n’est pas ce qui nous empêche de prendre les tirs si les opportunités sont là, mais on n’a pas franchement de gars à 40% à trois points en carrière", a souligné LeBron James, après sa défaite face aux Warriors.

Los Angeles a déjà rencontré Moe Harkless, récemment coupé par les Rockets, pour un workout. L’ailier de 29 ans affichait des moyennes de 4,6 points et 2,4 rebonds en 18,4 minutes par match l’année dernière, pour sa 10e saison en NBA. À seulement 32% à trois points en carrière, difficile de l’imaginer faire une différence majeure sur le terrain.

Il est sans doute trop tôt pour s’enflammer. Mais si les Lakers restent bloqués dans cette position, comment ne pas évoquer la piste d’un potentiel trade ? Russell Westbrook, toujours autant en difficulté dans ce collectif, pourrait faire les frais de cette intersaison chaotique.

Cet été, les dirigeants de la franchise ont sérieusement envisagé de transférer le meneur aux Pacers en échange de Myles Turner et Buddy Hield. À condition qu’ils acceptent de céder deux premiers tours de draft, cette piste serait encore une possibilité, d’après Shams Charania.

D’une manière ou d’une autre, les Lakers doivent en tout cas se ressaisir au plus vite. Le visage qu’ils montrent sur ce début de saison n’a rien de celui d’un prétendant au titre.

LeBron James sent les Lakers sur la bonne voie