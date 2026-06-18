Le Slovène aurait déjà identifié le principal besoin des Lakers pour la saison prochaine : un intérieur capable de faire la différence des deux côtés du terrain.

Depuis son arrivée aux Los Angeles Lakers, Luka Doncic est devenu le visage de la franchise. Et visiblement, le Slovène a déjà une idée très précise de ce dont l'équipe a besoin pour franchir un cap.

D'après Dave McMenamin d'ESPN, la priorité numéro un de Doncic pour cet été serait l'arrivée d’un profil bien précis.

Un intérieur d'élite en tête de liste

Le journaliste rapporte que le meneur des Lakers aurait donc une demande particulièrement claire concernant l'intersaison.

« Le souhait numéro un de Luka est un pivot de premier plan », indique la source citée par McMenamin.

Une requête qui n'a rien de surprenant dans une Conférence Ouest dominée par certains des meilleurs intérieurs du monde.

Entre Nikola Jokic, Victor Wembanyama et les autres prétendants au titre, les Lakers savent qu'ils devront renforcer leur présence dans la raquette pour espérer rivaliser.

Un profil idéal pour jouer avec Doncic

Depuis ses débuts en NBA, Doncic a souvent brillé aux côtés de pivots capables de poser des écrans, finir près du cercle et protéger l'arceau.

L'ajout d'un intérieur mobile, capable de capter les alley-oops et de convertir les passes du Slovène, apparaît donc comme une évolution logique de l'effectif.

Cette réflexion intervient alors que plusieurs questions entourent déjà le poste de pivot à Los Angeles.

Deandre Ayton et Jaxson Hayes dans l'incertitude

Deandre Ayton dispose d'une player option de 8,1 millions de dollars pour la saison 2026-27 et devra rapidement décider s'il l'active ou non.

De son côté, Jaxson Hayes s'apprête à devenir free agent après trois saisons passées chez les Lakers.

Le front office va donc devoir trancher sur l'avenir de son secteur intérieur.

Une chose semble déjà certaine : si Luka Doncic a son mot à dire, les Lakers chercheront activement un pivot capable d'élever immédiatement leur plafond de compétitivité.

Luka Doncic et les Lakers ont déjà discuté de l’été…