Luka Doncic et les Lakers ont déjà discuté de l’été…

Placé au centre du projet par les Los Angeles Lakers, Luka Doncic a son mot à dire dans toutes les décisions de la franchise.

Les Los Angeles Lakers s'apprêtent à vivre une intersaison importante. Autour de Luka Doncic, la franchise californienne va devoir réaliser les bons choix pour s'imposer comme un véritable prétendant au titre NBA.

Sur cet été, les Lakers vont notamment devoir trancher sur les situations d'Austin Reaves, LeBron James, Rui Hachimura, Luke Kennard, Marcus Smart ou encore Deandre Ayton. Sans parler d'éventuelles recrues. Et sans surprise, Doncic va avoir son mot à dire.

Selon les informations du média The Orange County Register, le boss californien Rob Pelinka souhaite travailler en "processus collaboratif" avec le Slovène. Ainsi, la star de 27 ans va avoir un poids important dans toutes les décisions.

Dans le même temps, d'après SportKub, l'ex-Madrilène a déjà eu un entretien avec les dirigeants des Lakers. L'objectif de ce rendez-vous ? Discuter du programme de l'été de Doncic, mais aussi de sa vision pour la construction de l'effectif autour de lui.

Par exemple, il aurait déjà exprimé son souhait de s'inscrire, dans la durée, avec Reaves. Ce traitement particulier n'est bien évidemment pas surprenant. Les Lakers ont toujours eu la réputation de chouchouter les stars. Et ils ont un intérêt évident à satisfaire Luka Doncic en écoutant ses souhaits.

A eux de prendre les bonnes décisions...

🎙️ Quelle équipe des Lakers construire autour de Luka Doncic ?