Sans Luka Doncic pour les rassurer, les Mavericks tremblent

Dallas n’avait clairement pas besoin de cela à ce stade de la saison. Luka Doncic, toujours blessé à la cuisse, ne jouera pas ce mercredi face aux Spurs. Alors que leur qualification en playoffs est en péril, les Mavericks pourraient bien ne pas en revenir.

Les Texans sont actuellement à la 9e place de l’Ouest, à égalité avec le Thunder (8e) et les Lakers (10e). Au global, seulement quatre matches séparent les Suns (4e) des Pelicans (12e) dans cette conférence très relevée. Chaque défaite et chaque victoire dans la dernière ligne droite a ainsi le pouvoir de changer tout le dénouement de la postseason.

Avec un bilan négatif de 34-35 et à cette place si périlleuse, les Mavericks ne peuvent pas se permettre le moindre écart. Leur trajectoire semble toutefois échapper à leur contrôle, guidée par les blessures, alors que le ravin n’est pas très loin.

Sans Luka Doncic, le ciel de Dallas s’assombrit

Peu de franchises sont aussi dépendantes de leur star que Dallas avec Luka Doncic. Deuxième meilleur marqueur de la ligue avec 33 points par match, auxquels il ajoute généreusement 8,6 rebonds et 8 passes de moyenne, il est le cœur et les poumons de tout le collectif. En son absence, les hommes de Jason Kidd affichent un bilan de 3-9. Tout s’effondre.

Les deux dernières rencontres, contre les Grizzlies, se sont soldées par deux défaites amères. L’équipe, privée de son leader, mais aussi de Kyrie Irving, a montré de claires limites. Le meneur, transféré au milieu de la saison, ainsi que Christian Wood sont encore une fois listés questionnables sur l’Injury Report de la NBA. Une mauvaise nouvelle supplémentaire donne certainement des sueurs froides aux fans des Mavs, car leur franchise n’a arraché qu’un match, face au Jazz, en l’absence de ses leurs deux All-Stars.

Les Spurs, avant-derniers de l’Ouest, sont certes une cible facile sur le papier. Mais les jeunes de Gregg Popovich ont tout de même remporté 4 de leurs 10 dernières rencontres. Alors, si Dallas a trouvé le moyen de perdre contre les Rockets, sans Doncic, plus tôt dans la saison, ils sauront sans problème retrouver le chemin contre San Antonio si ce n’est pas leur soir.

Ce qui inquiète d’autant plus, c’est la suite. Il restera encore 12 matches de régulière à l’équipe texane après cette confrontation. Si le retour de Luka Doncic se fait attendre et que Kyrie Irving traîne à l’infirmerie, les quelques franchises qui talonnent la 10e place pourraient en profiter pour prendre les devants. Et une fois éliminé de la postseason, il n’y aura pas de marche arrière.

