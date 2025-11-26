Luka Doncic alerte sur la dangerosité des parquets de la NBA Cup

LUka Doncic critique les parquets de la NBA Cup, jugés « glissants et dangereux », après la victoire des Lakers contre les Clippers.

Luka Doncic a tiré la sonnette d’alarme mardi soir après la victoire des Los Angeles Lakers contre les Los Angeles Clippers (135-118), pointant du doigt la qualité des parquets utilisés en NBA Cup. Selon la star slovène, les sols posent un vrai problème de sécurité pour les joueurs.

« Le parquet est… il glisse, c’est dangereux », a expliqué Luka Doncic. « J’ai glissé plusieurs fois, et on a pu voir beaucoup de joueurs glisser aussi. C’est dangereux, vraiment. »

Luka expresses real concern that these NBA Cup courts are dangerously slippery 😮 pic.twitter.com/L4UBqnlGNk — BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) November 26, 2025

Cette critique intervient alors que plusieurs séquences du match ont effectivement montré des appuis instables, des pertes d’équilibre et des glissades inhabituelles.

Ces conditions compliquées n’ont pas empêché Luka Doncic de livrer l’une de ses prestations les plus marquantes de la saison. Le meneur des Lakers a signé 43 points, 9 rebonds et 13 passes, dirigeant l’attaque avec une maîtrise totale.

Autour de lui, Austin Reaves a encore brillé avec 31 points et 9 rebonds, tandis que LeBron James a ajouté 25 points, 6 rebonds et 6 passes pour son troisième match depuis son retour.

En face, les Clippers, malgré James Harden (29 points, 9 passes) et Kawhi Leonard (19 points, 5 rebonds), n’ont jamais pu réellement contenir la dynamique offensive des Lakers.

La NBA avait déjà été critiquée l’an dernier pour les parquets spéciaux du tournoi. Plusieurs joueurs avaient dénoncé des terrains trop lisses ou trop brillants, comme l’avaient rapporté ESPN et The Athletic en novembre 2023. La ligue avait dû revoir certains designs et même changer des terrains en urgence.

Avec les propos de Luka Doncic, qui est aujourd’hui l’un des visages majeurs de la Ligue, la question pourrait revenir très vite sur le bureau d’Adam Silver.