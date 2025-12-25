En moins d’un an ensemble, Luka Doncic et Austin Reaves ont déjà noué une relation forte aux Los Angeles Lakers.

Depuis le début de la saison, le duo Luka Doncic - Austin Reaves crève l’écran aux Los Angeles Lakers. Tout d’abord, sur le plan sportif, les deux hommes ont été les symboles du bon début de saison des Angelenos.

Mais aussi par rapport à leur relation. Très proches, ils ont noué une véritable connexion en moins d’un an, depuis le trade du Slovène en provenance des Dallas Mavericks. Pour ESPN, Reaves et Doncic ont d’ailleurs expliqué ce lien.

"Nous agissons comme si nous étions des meilleurs amis depuis 10 ans. Nous nous soucions l'un de l'autre au-delà du basket. Et cela se répercute sur le terrain, car nous ne voulons pas laisser tomber l'autre... Nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes", a confié Austin Reaves.

"Nous nous comprenons, nous savons ce que l'autre va faire. Je dirais donc que c'est une connexion un peu naturelle", a ajouté Luka Doncic.

Une amitié qui risque bien évidemment d’avoir un impact sur le futur des Lakers. Il ne s’agit pas d’un secret, les Angelenos veulent désormais construire autour de Luka Doncic, prolongé jusqu’en 2028 (player option en 2029).

Et pour épauler l’ex-Madrilène, la priorité sera donc de retenir Austin Reaves, en fin de contrat l’été prochain. Les Californiens croisent les doigts pour que cette belle amitié se révèle gagnante sur les parquets.

