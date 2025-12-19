Les Lakers ont-ils manqué de respect à LeBron James ?

Markieff Morris a eu la sensation que LeBron James n'avait pas été respecté à sa juste valeur par les Lakers la saison dernière.

Dans le podcast The Morris Code, qu'il anime avec son frère, Markieff Morris n’a pas mâché ses mots au sujet de la saison dernière des Lakers et du traitement réservé à LeBron James. L’ancien champion NBA avec Los Angeles en 2020, estime que la franchise n’a pas accordé le respect dû à sa superstar. « Je l’ai senti plusieurs fois la saison dernière et je lui ai dit : “ces connards te la font à l’envers” », raconte Morris, avant de comparer avec une époque bien différente : « C’était tout autre chose en 2020 dans la bulle. »

Sans viser explicitement une décision précise, Markieff Morris laisse entendre que LeBron James a peu à peu été relégué à l’arrière-plan des priorités des Lakers. Une impression renforcée par l’arrivée de Luka Doncic, rapidement présenté comme le nouveau visage du projet sportif. En interne comme en externe, la communication et les projections semblaient désormais davantage tournées vers l’avenir que vers l’icône encore en place.

Autre élément troublant évoqué en coulisses : LeBron James n’aurait pas été mis au courant du processus de rachat de la franchise, un signal fort du déclassement ressenti par son entourage. Pour Markieff Morris, le contraste est saisissant avec 2020, lorsque tout l’écosystème des Lakers était aligné derrière LeBron. Cinq ans plus tard, les positions de la légende et du front office se sont quelque peu éloignées.