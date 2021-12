Comment Rick Carlisle s’est grillé auprès de Luka Doncic

Après avoir coaché Dirk Nowitzki, Rick Carlisle pouvait désormais assister de près au développement de Luka Doncic. La nouvelle superstar des Dallas Mavericks. Mais l’aventure s’est arrêtée au bout de trois ans seulement. En effet, le coach et la franchise se sont séparés au bout de 13 saisons cet été. La fin d’une époque.

Mais finalement pas une surprise pour les membres de l’organisation. Ceux-ci étaient témoins des clashs fréquents entre le Slovène et son entraîneur depuis l’arrivée du prodige dans le Texas en 2018. Et les embrouilles ont commencé dès les premiers mois.

L’insider ESPN Tim MacMahon raconte l’envers du décor lors d’un papier posté cet après-midi. Il décrit notamment comment Luka Doncic et Dennis Smith Jr sont devenus très proches lors de la saison rookie du bonhomme. Une belle amitié naissante qui aurait pu voler en éclat à cause de l’une des interventions de Carlisle. Le coach a notamment accusé DSJ d’être jaloux de son coéquipier.

Doncic n’a pas du tout apprécié. Il n’aimait pas non plus la manière dont son entraîneur se comportait avec Salah Mejri, l’un des mentors du jeune homme.

« Ce n’est pas la façon dont Rick traitait Luka. C’est plutôt comment il se comportait avec les autres », confie une source proche de l’organisation.

Une attitude qui n’a pas plus à Luka Doncic. Il ne parlait presque plus avec Rick Carlisle, si ce n’est pour se prendre le bec avec lui. On comprend mieux pourquoi les Mavericks ont préféré tourner la page.

Luka Doncic recadré par Jason Kidd sur son attitude avec les arbitres