Luka Doncic enchaîne décidément les petits pépins physiques en ce moment. Touché à la cheville vendredi dernier, le meneur des Dallas Mavericks avait rapidement pu retrouver les parquets. Brillant contre les Detroit Pistons (53 points) mardi, le Slovène a bien débuté la nuit dernière face aux New Orleans Pelicans (31 points).

Mais au cours du troisième quart-temps, l'ancien talent du Real Madrid a été victime d'une mauvaise chute. Après un contact aérien avec Brandon Ingram et Jonas Valanciunas, Doncic a rapidement demandé à quitter le terrain.

Après des premiers examens, le leader des Mavs souffre d'une contusion au talon droit.

"Nous verrons comment il va se sentir demain, nous aurons plus d'informations pour vous. En tout cas, peu importe le score de ce match (les Mavs avaient une énorme avance, ndlr), il ne serait pas revenu", a fait savoir son coach Jason Kidd pour ESPN.

Sans Luka Doncic, Dallas a d'ailleurs eu très chaud face à New Orleans (106-111). On peut penser qu'il n'y a rien de grave pour le talent de 23 ans. Mais les Mavs vont peut-être avoir la volonté de le faire souffler pour éviter le moindre risque. Et sans lui, il faut rappeler les résultats de cette équipe cette saison : 0 victoire pour 6 défaites.

