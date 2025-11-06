Luka Doncic dépasse Michael Jordan après 5 matches

Luka Doncic continue d’imposer sa loi sous le maillot des Los Angeles Lakers. Avec 200 points inscrits en cinq rencontres, le Slovène réalise le troisième meilleur départ de l’histoire de la NBA en matière de scoring. Seul Wilt Chamberlain, lors de ses saisons démentielles de 1961 et 1962, a fait mieux, avec 264 et 256 points.

Il devance désormais Michael Jordan, auteur de 197 points sur la même période en 1986. Un symbole fort pour un joueur qui ne cesse de repousser les limites statistiques tout en gardant une influence totale sur le jeu.

Ce qui impressionne, c’est la production de Doncic malgré une adresse fluctuante. Contre les Spurs cette nuit, il a encore planté 35 points, tout en ajoutant 9 passes et 8 rebonds, malgré un 9 sur 27 au tir. Même lorsqu’il est maladroit, il reste un cauchemar pour les défenses : son toucher, sa vision et sa capacité à manipuler les aides le rendent indéfendable.

Si Doncic n’a disputé que cinq matches depuis le début de la saison, c’est en raison de petites gênes musculaires et d’une gestion prudente de son temps de jeu par le staff angelino. Mais dès qu’il est sur le parquet, il dicte le tempo et transforme chaque possession en menace. Luka Doncic ne se contente plus d’écrire l’histoire : il la réécrit, soir après soir, dans la lignée des plus grands noms de la NBA.