Luka Doncic fait chauffer sa carte bleue pour régaler les Lakers

Luka Doncic est un super Père Noël. Ce ne sont pas ses coéquipiers et collaborateurs chez les Lakers qui diront le contraire.

À Los Angeles, Noël est arrivé en avance et c'est Luka Doncic qui porte le costume de Santa. Avant la trêve des fêtes, le Slovène a offert un cadeau XXL à l’ensemble des Lakers. Joueurs, coaches et membres du staff ont tous reçu un vélo électrique haut de gamme. Au total, 103 cadeaux distribués, pour une facture estimée à plus de 340 000 dollars.

Pas question ici de simples gadgets promotionnels. Les modèles choisis sont premium, puissants, pensés pour les déplacements urbains et parfaitement adaptés à la vie californienne. De quoi transformer les trajets quotidiens en balade le long de la côte, entre El Segundo, Santa Monica et Venice Beach.

L’entraîneur des Lakers JJ Redick n’a pas caché sa surprise ni son enthousiasme face à l’initiative de sa star : « Il a pensé à absolument tout le monde au niveau basket. J’ai hâte d’aller faire un tour jusqu’à la plage avec le mien. C’était un geste vraiment très apprécié, les gars ont adoré. »

Dans un vestiaire ambitieux et au-dessus duquel pèse toujours pas mal de pression, ce genre d’attention vaut bien plus qu’un simple chiffre sur un relevé bancaire. Luka Doncic veut créer du lien et il le fait très bien depuis sa sensationnelle et inattendue arrivée à L.A. la saison dernière. Le geste généreux de Luka Doncic représente environ 0,7 % de son salaire annuel cette saison, ce qui peut sembler dérisoire et n'est qu'une petite portion de ses revenus, mais rien ne l'y obligeait.

Sur le parquet, le Slovène est déjà le moteur du jeu des Lakers. En dehors, il s’affirme comme un leader naturel.