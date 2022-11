Luka Doncic : “Giannis est le meilleur joueur en NBA”

Il existe un immense respect et même des affinités entre Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic. Le Slovène rêve évidemment d'un destin à la Giannis, avec des récompenses individuelles et au moins un titre de champion à la clé. Les deux hommes s'affrontaient dimanche et c'est le "Greek Freak" qui est sorti vainqueur de l'opposition avec ses Bucks, pour enfoncer des Mavs en petite crise de résultats.

Après la rencontre, Luka Doncic s'est vu demander s'il prenait du plaisir à affronter le double MVP, vu qu'il semblait régner une certaine complicité entre eux.

"Dire que je prends du plaisir à l'affronter comme aujourd'hui, c'est difficile parce que je veux gagner. Et c'est très dur d'affronter un gars come Giannis. Il est le meilleur joueur en NBA aujourd'hui et il est presque impossible à stopper. Ce qui est plaisant, c'est de le voir jouer, pas de l'affronter. Il prouve tous les jours qu'il est le meilleur en travaillant et en s'améliorant sur tous les aspects".

Malgré les 24 points et 12 passes de Doncic, Giannis Antetokounmpo a pris le dessus à distance en posant 30 points et 11 rebonds, pour guider les Bucks vers une nouvelle victoire. Dallas aura besoin d'un peu plus que des exploits à répétition de Luka Doncic pour remonter la pente et les échelons au classement de la Conférence Ouest.

